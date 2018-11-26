ФСБ провела обыски у активистов штаба Навального в Красноярске Двоих задержали, а потом отпустили

Сотрудники ФСБ провели обыски в квартирах двух активистов штаба политика Алексея Навального в Красноярске. Сообщение об этом появилось в официальной группе штаба в Facebook.

Уточняется, что речь идет о Виталии Саламатине и Илье Даниленко. Оперативники изъяли личные вещи, технику, журналы, листовки.

По словам Саламатина, в отношении него возбуждено дело по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В настоящий момент активистов уже отпустили.

Между тем координатор штаба Навального в Красноярске Даниил Леонгард написал в Twitter, что обыски прошли у еще одного активиста — Даниила Долгих. Он уточнил, что связи с Долгих пока нет. В пресс-службе регионального УФСБ информацию об обысках не прокомментировали, передает «Интерфакс-Сибирь».

Добавим, в сентябре полиция проводила обыски в штабе Навального в Омске. Тогда правоохранители изъяли технику и листовки. Мероприятие проводилось накануне акции против повышения пенсионного возраста, которую сторонники Навального провели по всей России.