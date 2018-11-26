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26.11.18 / 19:22 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге объявлены победители архитектурного конкурса «Санкт-Петербургские фасады»

Второе место не занял никто

Фото АБН

В конкурсе «Санкт-Петербургские фасады» победил авторский коллектив Петра Советникова и Веры Степанской, чей архитектурный проект продолжает традиции ленинградских построек. Подведение итогов и награждение состоялось в понедельник в Зале градостроительных советов комитета по градостроительству и архитектуре, передает корреспондент АБН.

Конкурс проводился по поручению экс-губернатора Георгия Полтавченко. Согласно условиям, участники должны были разработать фасады домов социального и стандартного жилья. Второе место в конкурсе не получил никто, на третьем оказалось сразу двое конкурсантов.

По словам председателя комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева, второе место исключено из-за большого разрыва между работой победителей и остальными конкурсантами. Только проект Советникова и Степанской решил задачу, поставленную конкурсом. Проект оказался «истинно петербургским и по характеру подачи, и по отношению к архитектуре фасадов». Работа молодых архитекторов последовала традициям «ленинградского Петербурга, а не дворцового». Коллектив уже занимал первое место в конкурсе комитета «Петербургский стиль XXI века». При этом Григорьев отметил, что проекты были анонимными при рассмотрении жюри.

В работе победителей спроектированы пятиэтажные жилые дома с потолками в 3,5 м. Авторы считают, что к такой высоте должны стремиться проектировщики домов эконом-класса. При отделке фасада проект предполагает использование терразита для соблюдения экономии. По словам Петра Советникова, задачей архитекторов было воспроизвести этот стиль не буквально, а переосмыслить его приемами современной архитектуры.

В конкурсе рассматривался 21 проект как от отдельных архитекторов, так и творческих коллективов. Целью конкурса стояло улучшение архитектурно-градостроительного облика жилых районов в периферии города. Проекты конкурсантов оценивались по соответствию фасада с композицией жилого дома, сочетанию ограждений балконов и других деталей с единым стилем фасада, отмечалась архитектурная выразительность силуэта здания. Также требовалось использовать в проекте строительные материалы, которые позволят снизить теплопотери. Учитывалась также экономическая целесообразность проекта.

Жюри разделило проекты участников на три категорий: дипломы участников, места (большие шансы на реализацию, но требующие доработку) и первое место (готово к реализации). Отметим, призовой фонд конкурса составляет 1,3 млн рублей. Победители конкурса — выпускники Академии художеств. У творческого тандема есть своя архитектурная мастерская KATARSIS Architects.

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