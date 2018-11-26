ЦВМП объявил конкурс на проектирование нового музея блокады за 345,5 млн рублей Срок выполнения работ 250 дней

АО «Центр выставочных и музейных проектов» объявил тендер на выполнение проектных и изыскательных работ для строительства мемориального музея обороны и блокады Ленинграда с начальной (максимальной) ценой контракта в 345,5 млн рублей. Госзакупка опубликована на официальном сайте в пятницу, 23 ноября.

Подрядчику нужно будет выполнить таксацию (подсчет) существующих зеленых насаждений, топографическую съемку, археологические изыскания, а также ряд инженерных изысканий. Самыми дорогими этапами будущих работ станет разработка проектной документации на основные здания и сооружения, ее нужно подготовить 90,2 млн рублей, а также разработка рабочей документации на основные здания и сооружения, экспозиционное оформление зоны музейных и выставочных экспозиций, зоны расположения военной техники и вооружения на прилегающей территории за 155 млн рублей.

Архитектурно-планировочное решение комплекса просят увязать с текущим проектным вариантом подземной транспортной развязки Орловского тоннеля. Кроме того, применение импортных отделочных материалов и проектные решения архитектурных интерьеров просят согласовать с заказчиком. Напомним, архитектор проекта Никита Явейн, глава архитектурного бюро «Студия 44», неоднократно подчеркивал, что при отделке здания будут использоваться материалы, характерные для Северо-Запада России.

Сроки подготовки документации – 250 рабочих дней с даты начала выполнения работ. При этом контракт на проектирование действует по 06.08.2020. Заявки принимают до 14 декабря, рассмотрение заявок состоится 21 декабря.

Как следует из материалов госзакупки, строительство музея будет проходить в три этапа: сначала построят здание музейно-выставочного комплекса и вспомогательные сооружения вместе с открытой автостоянкой. Затем будут благоустроены прилегающие территории, после чего обустроят зоны музейных экспозиций и временных выставок, в том числе музея военной техники под открытым небом.

Напомним, проект нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» будет готов в середине 2019 года. Об этом ранее рассказал генеральный директор Центра выставочных и музейных проектов Сергей Важенин. Новый музей появится на Смольной набережной. Первоначально предполагалось, что музей откроют к годовщине освобождения Ленинграда от блокады, к январю 2019 года. Однако сроки перенеслись, ранее Сергей Важенин говорил, что музей может открыть двери самое раннее в 2020 году.