В Петербурге на 81-м году жизни умер дирижер Станислав Горковенко После непродолжительной болезни

В Петербурге умер дирижер Губернаторского симфонического оркестра Петербурга Станислав Горковенко. Об этом стало известно в понедельник.

Добавим, Горковенко было 80 лет. На сайте оркестра сообщается, что он скончался после непродолжительной болезни.

Отметим, Станислав Горковенко родился в 1938 году. Он выпускник Бакинской консерватории (по специальности хоровой дирижер) и Ленинградской консерватории (оперно-симфонический). В 1967 году возглавил оркестр Ленинградского мюзик-холла, также был дирижером-постановщиком спектаклей Ленинградского театра музкомедии. В 1978 году он стал главным дирижером ныне Губернаторского Симфонического оркестра Петербурга. С 2018 года Горковенко — художественный руководитель Центра музыкальной культуры «Чайковский», в состав которого входит оркестр.