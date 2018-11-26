В Петербурге повысили размер взносов за капремонт На один рубль за кв. м

В Петербурге с января следующего года повысили размер взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

По сравнению с текущим годом минимальный размер взноса увеличится на один рубль и составит от четырех до пяти рублей за кв. м в месяц. Ставка тарифа зависит от типа многоквартирного дома. Дороже всего капремонт обойдется собственникам домов дореволюционной постройки и домов, построенных после 1980 года, с наружными многослойными и оштукатуренными ограждающими конструкциями с лифтом – 5 рублей за кв. м в месяц. Дешевле всего – собственникам кирпичных домов 1970-1980 годов и собственникам деревянных построек без лифта – 4 рубля за кв. м в месяц.

Добавим, в Петербурге установлен самый низкий размер минимального взноса среди субъектов страны. Также ставка тарифа различается по десяти типам домов. Размер формируется в зависимости от года постройки и материала здания, физического износа и других критериев.