ЦБ прокомментировал информацию в СМИ о блокировке мелких переводов граждан

Центробанк РФ, комментируя информацию газеты «Известия», заявил, что запрашивать назначение платежа или происхождение средств банк не может. Об этом стало известно во вторник.
В ЦБ добавили, что массовых жалоб на отказ банков проводить операции зафиксировано не было, передает ТАСС. По законодательству для противодействия мошенничеству банки должны связываться с клиентом для подтверждения, если операция, проводимая с его карты, выглядит подозрительно.
Ранее в газете «Известия» появилась новость о том, что Сбербанк, Бинбанк и Тинькофф начали требовать у клиентов информацию о назначении платежей и переводов на сумму от одного до 1 тыс. рублей. В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что блокировка операций банком происходит только в случае угрозы мошенничества. В Тинькофф банке дополнили, что не сталкивались с массовыми блокировками, а также отметили, что при подозрительной операции банк проводит дополнительную проверку вне зависимости от суммы.
Отметим, во вторник газета «Известия» со ссылкой на пострадавших сообщила, что банки блокируют необоснованные переводы до 1 тыс. рублей. По словам одного из источников издания, специалист банка позвонил клиенту и потребовал прислать в мессенджер WhatsApp различные документы, подтверждающие происхождение и назначение перевода.
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