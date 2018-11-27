ЦБ прокомментировал информацию в СМИ о блокировке мелких переводов граждан Банки также опровергли эту информацию

Центробанк РФ, комментируя информацию газеты «Известия», заявил, что запрашивать назначение платежа или происхождение средств банк не может. Об этом стало известно во вторник.

В ЦБ добавили, что массовых жалоб на отказ банков проводить операции зафиксировано не было, передает ТАСС. По законодательству для противодействия мошенничеству банки должны связываться с клиентом для подтверждения, если операция, проводимая с его карты, выглядит подозрительно.

Ранее в газете «Известия» появилась новость о том, что Сбербанк, Бинбанк и Тинькофф начали требовать у клиентов информацию о назначении платежей и переводов на сумму от одного до 1 тыс. рублей. В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что блокировка операций банком происходит только в случае угрозы мошенничества. В Тинькофф банке дополнили, что не сталкивались с массовыми блокировками, а также отметили, что при подозрительной операции банк проводит дополнительную проверку вне зависимости от суммы.

Отметим, во вторник газета «Известия» со ссылкой на пострадавших сообщила, что банки блокируют необоснованные переводы до 1 тыс. рублей. По словам одного из источников издания, специалист банка позвонил клиенту и потребовал прислать в мессенджер WhatsApp различные документы, подтверждающие происхождение и назначение перевода.