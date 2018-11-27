Доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ снизилась до 25% Впервые с 2016 года

На российском рынке облигаций федерального займа снизилась доля нерезидентов до 25%. Об этом во вторник сообщили в ЦБ РФ.

В сентябре этот доля нерезидентов составляла 25,8%. Это самый низкий показатель с июля 2016 года. Тогда показатель был равен 24,8%. В апреле текущего года показатель достиг своего максимума за всю историю ведения статистики (с 2012 года) и достиг 34,5%. Затем США ввели новые антироссийские санкции, и доля нерезидентов пошла на понижение.

Отметим, в ноябре общая номинальная стоимость еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, составила 1,8 млрд рублей. Общий объем предложения на рынке ОФЗ составил 7,2 млрд рублей.