Кудрин об экономике, евробонды и торги «Роснефти». Итоги вторника

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика находится в «застойной яме». «Роснефть» возобновила торги топливом на бирже, а Минфин решил разместить ефробонды в европейской валюте. Минпромторг раздумывает о новых мерах по развитию промышленности в связи с санкциями. В это же время рабочая группа по инициативе советника президента Андрея Белоусова представила перечень инвестиционных проектов.

Кудрин: Экономика России попала в «серьезную застойную яму». Он сравнил ее с экономикой страны во время ВОВ.

СМИ: «Роснефть» возобновила торги топливом на бирже. Торги возобновились на всех базисах поставки.

Минфин разместил евробонды в европейской валюте. Ориентир ставки доходности составил 3%.

Минпромторг не исключает возможности разработки новых мер развития промышленности из-за санкций. Ведомство считает, что предприятиям нужно предоставить дешевые кредитные средства.

Рабочая группа по инвестпроектам по инициативе Белоусова собрала 981 заявку. Общая сумма всех проектов составила 81 трлн рублей.