Кудрин об экономике, евробонды и торги «Роснефти». Итоги вторника

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика находится в «застойной яме». «Роснефть» возобновила торги топливом на бирже, а Минфин решил разместить ефробонды в европейской валюте. Минпромторг раздумывает о новых мерах по развитию промышленности в связи с санкциями. В это же время рабочая группа по инициативе советника президента Андрея Белоусова представила перечень инвестиционных проектов.
Кудрин: Экономика России попала в «серьезную застойную яму». Он сравнил ее с экономикой страны во время ВОВ.
СМИ: «Роснефть» возобновила торги топливом на бирже. Торги возобновились на всех базисах поставки.
Минфин разместил евробонды в европейской валюте. Ориентир ставки доходности составил 3%.
Минпромторг не исключает возможности разработки новых мер развития промышленности из-за санкций. Ведомство считает, что предприятиям нужно предоставить дешевые кредитные средства.
Рабочая группа по инвестпроектам по инициативе Белоусова собрала 981 заявку. Общая сумма всех проектов составила 81 трлн рублей.
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