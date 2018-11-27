Из Петербурга в Тосно запускают «Ласточки» с 9 декабря Минимальное время в пути составит 46 минут

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» запускает скоростные электропоезда «Ласочка» по маршруту Петербург – Тосно с 9 декабря 2018 года. Об этом в компании рассказали во вторник.

В СЗППК уточнили, что поезда заменят часть подвижного состава серии ЭТ2М. К концу года маршрут будет обслуживаться четырьмя составами «Ласточек».

«Ласточки» будут останавливаться на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка, Саблино. Предполагается, что минимальное время в пути по маршруту сократится до 46 минут.

В компании добавили, что абонементные билеты, которые были куплены по маршруту Петербург – Тосно до 9 декабря на обычные электрички, будут действительны и в «Ласточках» до окончания срока их действия. Разовые билеты, оформленные предварительно до 8 декабря на даты после 9 декабря, будут также действительны для проезда в «Ласточках» до 18 декабря.

Ранее стало известно, что «Ласточки» запустят из Петербурга в Карелию весной. Как ожидается, поезда начнут курсировать в апреле 2019 года. Время в пути должно занять не более шести часов.