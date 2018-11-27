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27.11.18 / 18:58 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд обязал Мариинский театр разработать проект по сохранению дома Лермонтова

Октябрьский районный суд Петербурга обязал Мариинский театр разработать проект по сохранению дома Лермонтова. Об этом во вторник сообщил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Театр должен разработать проект в течение 36 месяцев. Также его необходимо согласовать с КГИОП.

Напомним, ведомство подало в суд на Мариинский театр в октябре. Причина — неудовлетворительное состояние дома кн. Шаховской (купца Чугреева). В этом здании один год, с 1836 года по 1837 год, жил писатель Михаил Лермонтов. В октябре же сообщалось, что Мариинский театр признал и удовлетворил требования комитета.

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