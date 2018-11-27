Правительство решило разработать комплекс мер по борьбе с манипулированием на топливной бирже Вместе с независимыми АЗС и трейдерами

Правительство России решило разработать комплекс мер по борьбе с манипулированием на топливной бирже. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Такое решение принято на совещании у Козака с представителями нефтетредйров и независимых сетей АЗС, передает RNS. Организации также примут участие в разработке комплекса мер. Основная цель – ликвидировать манипуляции на биржевых торгах с помощью специальных программ, которые позволяют повышать стоимость сделок. По словам Джуса, при Минэнерго будет создана специальная рабочая группа по данному вопросу.

Добавим, «Роснефть» подала иск к биржевому трейдеру. Сумма требований – 36,56 млн рублей. Организация приостанавливала торги на биржах из-за перекупщиков топлива. Ранее во вторник «Роснефть» возобновила продажи.