«Ленсвет» осветил дорожки в Митрополичьем саду Александро-Невской лавры Сад входит в состав объекта культурного наследия

СПб ГУП «Ленсвет» завершили реконструкцию наружного освещения в Митрополичьем саду Александро-Невской лавры. Об этом накануне рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Специалисты установили 87 торшеров со светодиодными светильниками вдоль восстановленных исторических дорожек зеленой зоны. Кроме того, было проложено 3,3 км кабеля в земле, а также демонтированы устаревшие осветительные конструкции.

Отмечается, что чугунные опоры выполнены в одном стиле с действующим светотехническим оборудованием, которое было размещено на внутренней территории Александро-Невской Лавры в 2015 году. Работы были проведены за счет бюджета по адресной инвестиционной программе.

Добавим, Митрополичий сад расположен на набережной реки Монастырки. По диагонали он пересечен пешеходным транзитом между площадью Александра Невского и набережной Обводного канала. Сад входит в состав объекта культурного наследия.