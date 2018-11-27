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27.11.18 / 09:00 Новости / Петербург и Ленобласть

«Ленсвет» осветил дорожки в Митрополичьем саду Александро-Невской лавры

Сад входит в состав объекта культурного наследия

Фото: wikipedia.ru

СПб ГУП «Ленсвет» завершили реконструкцию наружного освещения в Митрополичьем саду Александро-Невской лавры. Об этом накануне рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

Специалисты установили 87 торшеров со светодиодными светильниками вдоль восстановленных исторических дорожек зеленой зоны. Кроме того, было проложено 3,3 км кабеля в земле, а также демонтированы устаревшие осветительные конструкции.

Отмечается, что чугунные опоры выполнены в одном стиле с действующим светотехническим оборудованием, которое было размещено на внутренней территории Александро-Невской Лавры в 2015 году. Работы были проведены за счет бюджета по адресной инвестиционной программе.

Добавим, Митрополичий сад расположен на набережной реки Монастырки. По диагонали он пересечен пешеходным транзитом между площадью Александра Невского и набережной Обводного канала. Сад входит в состав объекта культурного наследия.

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