Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для меценатов. Соответствующий документ опубликован во вторник на портале правовой информации.

Льготы касаются лиц, которые оказали финансовую поддержку муниципальным и государственным учреждениям культуры. Согласно документу, регионы могут увеличить максимальный размер вычета по НДФЛ до 30%. Также регионы могут установить список организаций, при пожертвовании которым меценаты могут получить налоговые льготы.

Добавим, в октябре Государственная Дума приняла закон о сохранении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста. Это касается льгот на уплату земельного налога и налога на недвижимость.