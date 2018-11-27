СМИ: Американская биржа Nasdaq запустит криптовалютные фьючерсы С первого квартала следующего года

Одна из крупнейших в мире американская фондовая биржа Nasdaq планирует запустить криптовалютные фьючерсы. Об этом во вторник сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Добавить новый продукт биржа планирует в первом квартале следующего года. В компании считают, что биткоин-фьючерсы будут востребованы инвесторами даже с учетом снижения стоимость в текущем году.

Компания готовится к запуску продукта вместе с Комиссией по торговле товарными фьючерсами. Биржа планирует ориентироваться на спотовую цену актива с различных бирж. При этом чикагские биржи CME и CBOE используют данные с четырех и с одной биржи соответственно.

Отметим, биткоин фьючерсы на чикагских биржах впервые запустили в декабре прошлого года. Первую криптовалюту оценили на $20 тыс. А к январю текущего года капитализацию индустрии превысила $830 млрд. В настоящий момент одна монета стоит $3730. Общая стоимость рынка составляет $122 млрд.