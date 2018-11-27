Минтранспорта попросило Медведева не поднимать НДС на внутренние авиаперелеты Через Москву

Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не поднимать НДС на внутренние авиаперелеты через Москву с 10% до 20%. Об этом во вторник стало известно из письма от 16 октября Дитриха Медведеву, копия которого имеется у «Ведомостей».

При повышении НДС подорожает также стоимость билетов. Авиакомпании при этом потеряют сотни миллионов пассажиров и бюджет более 100 млрд рублей. Дитрих считает, что такая мера неэффективна с бюджетной точки зрения, а также будет иметь долгосрочное негативное влияние на развитие отрасли.

Отметим, нынешняя ставка НДС действует до 2020 года. Она составляет 10%. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил развивать авиацию в регионах. В связи с этим в кабинете министров обсуждается законопроект, который обнулит ставки для внутренних линий. А на перелеты через Москву повысить ставку до 20%. Таким образом правительство рассчитывает вернуть выделенные для отмены ставки в регионах деньги.