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27.11.18 / 09:48 Новости / Общество / Россия и мир

Минтранспорта попросило Медведева не поднимать НДС на внутренние авиаперелеты

Через Москву

Фото АБН

Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не поднимать НДС на внутренние авиаперелеты через Москву с 10% до 20%. Об этом во вторник стало известно из письма от 16 октября Дитриха Медведеву, копия которого имеется у «Ведомостей».

При повышении НДС подорожает также стоимость билетов. Авиакомпании при этом потеряют сотни миллионов пассажиров и бюджет более 100 млрд рублей. Дитрих считает, что такая мера неэффективна с бюджетной точки зрения, а также будет иметь долгосрочное негативное влияние на развитие отрасли.

Отметим, нынешняя ставка НДС действует до 2020 года. Она составляет 10%. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил развивать авиацию в регионах. В связи с этим в кабинете министров обсуждается законопроект, который обнулит ставки для внутренних линий. А на перелеты через Москву повысить ставку до 20%. Таким образом правительство рассчитывает вернуть выделенные для отмены ставки в регионах деньги.

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