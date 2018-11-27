Правозащитники намерены пожаловаться в прокуратуру на предлагавшую женское обрезание клинику Организация заявила, что проводит операцию только совершеннолетним

Правозащитники намерены пожаловаться в прокуратуру на клинику в Москве «Бест Клиник», которая предлагала операцию по женскому обрезанию. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь организации «Правовая инициатива» Ксения Бабич.

Она заявила «Таким делам», что юристы «Правовой инициативы» собирают пакет документы для обращения в прокуратуру Москвы и Генпрокуратуру. По словам Бабич, собственное обращение готовят правозащитники из проекта «Насилию.нет» и ряд адвокатов. Последние планируют жаловаться в Минздрав, сказала представитель «Правовой инициативы».

Бабич сообщила, что их организация даже не подозревала об открытом предложении женского обрезания в Москве. Она отметила, что операция является калечащей и нарушающей права детей, которые не могут дать согласие на ее проведение. Также в описании обрезания не сказано о последствиях для здоровья, уточнила пресс-секретарь.

Напомним, 18 ноября читатель издания «Медуза» сообщил о медицинском центре «Бест Клиник», который предлагал проведение операции по женскому обрезанию. В информации к процедуре на сайте клиники было сказано, что ее не проводят по медицинским показаниям – операция имеет религиозный или ритуальный мотив. На следующий день руководство клиники изменило описание операции. Организация удалила фразу «обрезание клитора проводится девочкам до начала периода полового созревания, обычно в возрасте от 5 до 12 лет», а также заменила слова «девочка» на «пациентка».

Ранее во вторник, 27 ноября, информация об операции с сайта «Бест Клиник» пропала. В самой клинике агентству «Москва» заявили, что операцию делают только совершеннолетним и только по медицинским показаниям.