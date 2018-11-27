«Роснефть» и Петербургская биржа разработали меры по борьбе со спекулянтами Передали предложения ЦБ

ПАО «НК «Роснефть» и Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (АО «СПбМТСБ») разработали меры, направленные на борьбу со спекуляциями на торгах. Об этом в нефтяной компании сообщили накануне.

Стороны направили предложения Центробанку РФ по усилению надзора над проведением биржевых торгов. В частности, они предлагают ввести повышенные ставки денежного обеспечения для трейдеров и увеличить размер неустойки за неисполнение сделок.

Помимо этого, «Роснефть» и Петербургская биржа считают нужным установить повышенную плату за заявки на покупку ресурса без дальнейшего заключения договоров. Также они хотят ввести штрафы за прекращение исполнения биржевого договора по соглашению сторон и запретить двум категориям участников торгов осуществлять продажи и перепродажи на базисах производителей.

Кроме того, стороны выступают за обеспечение участия в торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи. Отмечается, что в работе по совершенствованию биржевой торговли нефтепродуктами участвует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Напомним, в середине ноября «Роснефть» на два дня прекратила торги бензином и дизелем на СПбМТСБ. Компания обвинила трейдеров в проведении спекулятивных сделок и заявила, что не намерена работать с «перекупщиками». Отметим, на «Роснефть» приходится до 40% всего предложения нефтепродуктов на бирже.