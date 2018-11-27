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27.11.18 / 15:22 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк расширил возможность создания открыток в «Сбербанк Онлайн» на Android

На iOS она уже доступна

Фото АБН

Сбербанк расширил возможность создания открыток в «Сбербанк Онлайн» на Android. Об этом кредитная организация сообщила во вторник.

Пользователи получили возможность создания собственных открыток. Они могут записать фото и видео в приложении, а также выбрать изображение из галереи на смартфоне. Новая функция доступна для операционной системы Android 5.0 и выше.

Напомним, возможность отправки открыток в «Сбербанк Онлайн» появилась в октябре. Изначально приложение позволяло выбрать изображение или видеозапись только из базы сервиса. Создание собственных открыток стало доступно для iOS в конце октября.

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