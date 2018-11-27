Все новости

27.11.18 / 18:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Суд Лондона разрешил «Интерросу» Потанина обжаловать решение по спору с «Русалом»

Из-за «Нирникеля»

Лондонский суд разрешил «Интерросу» Владимира Потанина и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова обжаловать решение о запрете продажи акций «Норникеля». Об этом во вторник сообщили в «Интерросе».

Как пишет «Интерфакс», компания планирует подать апелляционную жалобу в течение трех недель после получения судебного постановления. В Crispian от комментариев отказались.

Напомним, в сентябре Владимиру Потанину пришлось вернуть 2,1% акций «Норникеля» структурам Crispian. Ранее он планировал купить эти акции и довести свою долю в компании до 34%, но сделка была прервана. Ее оспорил «Русал», который считает, что эти действия нарушили акционерное соглашение 2012 года и имели под собой дополнительные договоренности. Напомним, «Русал» владеет 27,8% акций «Норникеля».

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.