Суд Лондона разрешил «Интерросу» Потанина обжаловать решение по спору с «Русалом» Из-за «Нирникеля»

Лондонский суд разрешил «Интерросу» Владимира Потанина и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова обжаловать решение о запрете продажи акций «Норникеля». Об этом во вторник сообщили в «Интерросе».

Как пишет «Интерфакс», компания планирует подать апелляционную жалобу в течение трех недель после получения судебного постановления. В Crispian от комментариев отказались.

Напомним, в сентябре Владимиру Потанину пришлось вернуть 2,1% акций «Норникеля» структурам Crispian. Ранее он планировал купить эти акции и довести свою долю в компании до 34%, но сделка была прервана. Ее оспорил «Русал», который считает, что эти действия нарушили акционерное соглашение 2012 года и имели под собой дополнительные договоренности. Напомним, «Русал» владеет 27,8% акций «Норникеля».