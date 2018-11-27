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27.11.18 / 15:41 Новости / Петербург и Ленобласть

Апелляционный суд встал на сторону «Пассажиравтотранса» в споре с УФАС Петербурга

Ведомство утверждало, что ГУП навязал невыгодные договоры перевозчикам

Фото СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Тринадцатый апелляционный суд встал на сторону СПб ГУП «Пассажиравтотранс» по спору с УФАС Петербурга. Об этом компания сообщила во вторник.

Суд признал незаконным предупреждение антимонопольной службы. Документ обязывал «Пассажиравтотранс» оказывать услуги междугородным перевозчикам, которые отправляются с автовокзала, на условиях ранее действующих договоров.

Напомним, спор возник из-за заключения «Пассажиравтотрансом» новых договоров на автовокзальное обслуживание. В УФАС посчитали, что ГУП навязал перевозчикам невыгодные условия. В «Пассажиравтотрансе» не согласились с позицией ведомства и обратились в петербургский арбитраж. В августе суд признал предупреждение незаконным.

Добавим, в настоящее время автовокзал работает в штатном режиме. Договоры заключены более чем с 70 перевозчиками. По данным ГУПа, за январь-октябрь вокзал обслужил более 770 тыс. пассажиров.

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