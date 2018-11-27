УФСБ по Тульской области проводит обыски у сотрудника МЧС Из-за взятки в виде алкоголя

УФСБ по Тульской области проводит обыски у начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Об этом во вторник сообщили в Следственном управлении СК по региону.

Обыски проходят по месту жительства подозреваемого, по месту работы и в личном автомобиле. Сотрудники ФСБ ищут предметы и документы, которые имеют значение для возбужденного уголовного дела. Дело возбудил следственный комитет по стать о получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Следствие считает, что два сотрудника МЧС в одном из кафе в Пролетарском районе Тулы в декабре 2017 года получили взятку в виде алкоголя от соучредителя организации. За взятку мужчины должны были не привлекать заведение к административной ответственности за выявленные нарушения правил пожарной безопасности.

Отметим, один из подозреваемых является заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы. В СУ СК по Тульской области заявили, что он уже стал подозреваемых по другому уголовному делу о взятке. Он получил взятку от совладельца указанного кафе в апреле текущего года, уточнили в ведомстве. В настоящий момент уголовные дела соединены в одно производство.