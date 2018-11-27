Все новости

27.11.18 / 14:44 Новости / Общество / Россия и мир

УФСБ по Тульской области проводит обыски у сотрудника МЧС

Из-за взятки в виде алкоголя

Коллаж АБН

УФСБ по Тульской области проводит обыски у начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Об этом во вторник сообщили в Следственном управлении СК по региону.

Обыски проходят по месту жительства подозреваемого, по месту работы и в личном автомобиле. Сотрудники ФСБ ищут предметы и документы, которые имеют значение для возбужденного уголовного дела. Дело возбудил следственный комитет по стать о получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Следствие считает, что два сотрудника МЧС в одном из кафе в Пролетарском районе Тулы в декабре 2017 года получили взятку в виде алкоголя от соучредителя организации. За взятку мужчины должны были не привлекать заведение к административной ответственности за выявленные нарушения правил пожарной безопасности.

Отметим, один из подозреваемых является заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы. В СУ СК по Тульской области заявили, что он уже стал подозреваемых по другому уголовному делу о взятке. Он получил взятку от совладельца указанного кафе в апреле текущего года, уточнили в ведомстве. В настоящий момент уголовные дела соединены в одно производство.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,179 seconds.