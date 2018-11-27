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27.11.18 / 09:18 Новости / Общество / Россия и мир

Ретейлеры предложили правительству ввести мораторий на изменения в законе о торговле

Чтобы иметь возможность адаптироваться под изменения

Фото: vestikavkaza.ru

Ретейлеры во время встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком предложили ввести мораторий на изменения в законе о торговле. Об это накануне сообщила глава «Магнита» Ольга Наумова.

Таким образом торговые сети хотят получить возможность адаптироваться под изменения, передает ТАСС. Ольга Наумова подчеркнула, что законодательство должно быть стабильным как минимум год или два, пока участники рынка торговли перезапускают систему саморегулирования. По ее словам, на встрече также обсуждалось создание рабочей группы по вопросам Совета рынка из представителей сетей и власти.

Глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман добавил, что на встрече обсуждались вопросы саморегулирования рынка торговли и кодекс добросовестных практик, то есть совет рынка, когда ретейлеры могут договариваться с производителями за одним столом и обсуждать «правила игры».

Вице-премьер Дмитрий Козак заключил, что основная претензия – это стабильность правил в сфере торговли, а также отметил важность либерализации государственного регулирования рынка. Он также сообщил, что предложения рассмотрят в первом квартале следующего года.

Отметим, в начале ноября Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, запрещающий сетевым магазинам возвращать залежавшиеся продукты поставщикам. Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и член Совета Федерации Сергей Лисовский. Следующую встречу ретейлеров с правительством планируется провести не позднее марта следующего года.

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