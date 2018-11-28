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28.11.18 / 11:24 Новости / Петербург и Ленобласть

Рабочие «Балтийского завода» около часа стояли перед предприятием из-за приезда Медведева

Их досматривали

Утром в среду рабочие «Балтийского завода» были вынуждены около часа стоять в очереди, чтобы попасть на предприятие – сотрудников досматривали на входе. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

В пресс-службе завода сообщили, что меры безопасности были усилены в связи с приездом правительственной делегации, пишет «Фонтанка». Один из сотрудников предприятия рассказал, что рамок металлоискателя не было, однако входящих дополнительно досматривали. Очередь начала скапливаться перед первой сменой, которая начинает работу в 07:20, и «рассосалась» через час, уточняет издание.

Добавим, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение возле «Балтийского завода» перекрыто. Как указывает «Фонтанка», в Петербург прилетел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он планирует посетить «Балтийский завод», где пройдет совещание по строительству атомного флота.

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