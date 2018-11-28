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28.11.18 / 18:39 Новости / Петербург и Ленобласть

За девять месяцев в трамваях и троллейбусах Петербурга обнаружили более 700 бесхозных предметов

Задержка на линии составила "сотни часов"

Фото АБН

За девять месяцев 2018 года в трамваях и троллейбусах Петербурга было обнаружено более 700 бесхозных предметов. Об этом в среду рассказала замначальника отдела обеспечения транспортной безопасности СПб ГУП «Горэлектротранс» Алла Севрюкова.

Она пояснила, что при обнаружении «бесхоза» водитель обязан остановить транспортное средство, эвакуировать пассажиров и вызвать полицию. В результате транспорт в среднем «простаивает» 40-50 минут. В целом же задержка на линиях составила «сотни часов».

Добавим, метрополитен Петербурга при обнаружении оставленных без присмотра вещей также часто закрывает станции. Проверки занимают от нескольких минут до более часа. В августе метрополитен сообщал, что с начала года в подземке было обнаружено более 4 тыс. бесхозных предметов. При этом чаще всего пассажиры забывают вещи на конечных и узловых станциях.

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