Торги среды на Московской бирже открылись ростом Индекс Мосбиржи 2341,11, индекс РТС 1099,75

Торги среды на Московской бирже открылись ростом. Индекс Мосбиржи составил 2341,11 пункта с повышением на 0,16%, индекс РТС ушел в зеленую зону на 0,17% до отметки 1099,75 пункта.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, рост азиатских рынков и утреннее восстановление нефтяных котировок могут оказать благоприятное воздействие на цену акций при открытии российского рынка. «Вероятный дневной коридор торгов по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2315-2360 пунктов, по индексу РТС — 1090-1110 пунктов. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,4-67,8 рубля, для европейской валюты — 75,0-76,5 рубля», — отмечает аналитик.