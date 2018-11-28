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28.11.18 / 11:28 Новости / Россия и мир

Цена на Brent растет на 1,2% до $61

В преддверии встречи Трампа и Цзиньпиня

Фото vestifinance.ru

Стоимость барреля нефти эталонной марки Brent растет на торгах Межконтинентальной биржи ICE на 1,2% до $61 за баррель. В среду по фиксингу на 11:18 бочка Brent стоит $60,93.

Нефть WTI также дорожает на бирже на 1,3%. Баррель WTI стоит $52,22.

Отметим, на предстоящем саммите G20, который начнется 30 ноября, планируется встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня. Они будут обсуждать торговые вопросы, возникающие между США и Китаем. Кроме того, внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах нефти, которые будут опубликованы вечером среды. Так, эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют первое за 10 недель снижение запасов нефти в США.

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