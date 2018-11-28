Британские инвесторы выкупили 55% выпуска евробондов российского Минфина Российские – 24%

Британские инвесторы выкупили 55% выпуска евробондов российского Минфина. Об этом в среду сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.

Российские инвесторы купили 24% евробондов, передает РИА Новости. Инвесторы из Европы приобрели 18% евробондов, еще около 3% — американские инвесторы. Соловьев отметил, что размещение прошло успешно.

Напомним, накануне Минфин сообщил о размещении евробондов в евро. Организатором размещения выступил «ВТБ-Капитал». Ранее ведомство занимало средство в евро в 2013 году. Ориентир ставки доходности — 3%.