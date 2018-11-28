ЗакС окончательно принял бюджет Петербурга на 2019 год И бюджет местного фонда ОМС

Законодательное Собрание Петербурга в третьем чтении приняло законопроект о бюджете города на будущий год. Документ парламентарии рассмотрели в среду.

После утверждения поправок губернатора и «Единой России» доходы городской казны запланированы в 591,8 млрд рублей, расходы — в 633,6 млрд рублей. Дефицит, таким образом, запланирован на уровне 52 млрд рублей.

На стадии третьего чтения в документ были внесены только юридико-технические правки. Кроме того, текст законопроекта дополнен необходимыми приложениями с обоснованием расходов. В итоге за бюджет проголосовал 41 депутат.

В среду парламентарии также утвердили бюджет территориального фонда ОМС на будущий год. Его доходы и расходы должны составить 108,8 млрд рублей.

На стадии второго чтения по инициативе врио губернатора в проект бюджета города были внесены существенные изменения. Так, власти сняли 10 млрд рублей со строительства метрополитена. Деньги Смольный планирует распределить в социальной сфере. Добавим, ни одно из предложений оппозиции принято не было.