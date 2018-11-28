Чистая прибыль «Лукойла» за девять месяцев 2018 года выросла на 54,24% год к году До 460,1 млрд рублей

Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла на 54,24% год к году. Об этом организация сообщила в среду.

Прибыль составила 460,1 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 40,4% год к году до 5,9 трлн рублей.

В «Лукойле» отметили, что положительно на выручку повлияло увеличение стоимости углеводородов, рост объемов трейдинга нефтью, ослабление рубля и увеличение объемов реализации газа. При этом, в компании отметили, что рост выручки сдерживается из-за уменьшения оптовых продаж нефтепродуктов на зарубежных рынках из-за роста объемов реализации на внутреннем рынке и снижении объемов трейдинга.

Добавим, ранее «Лукойл» объявил о выкупе собственных акций. Объем выкупа — 397 млрд рублей. Организация решила выкупать бумаги и дочерней компании и других инвесторов.