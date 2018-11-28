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28.11.18 / 19:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ФАС РФ оставил в силе решение по участникам картельного соглашения

Из трех фирм, специализирующихся на детском питании

Фото Abnews.ru

Апелляционная инстанция ФАС России признала законным и обоснованным решение петербургского УФАС в отношении АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района» по признанию их участниками картельного соглашения. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

Фирмы обжаловали решение территориальной антимонопольной службы после того, как она признала организации участниками картельного соглашения и сообщила о наложении штрафа. По версии службы, с 2015 по 2017 годы фирмы приняли участие в 50-ти аукционах на поставку продуктов и организацию горячего питания в городских школах и детсадах. По итогам торгов они заключили контракты на более чем 65,5 млн рублей. Доход от этих поставок составил более 52 млн рублей. При участии в аукционах фирмы имели одинаковую тактику, которая специально исключала конкуренцию.

Напомним, как сообщили в УФАС по Петербургу, все три организации располагались по одному адресу, торговались на аукциона с одного ip-адреса, «Воскресенье» поставляло продукты для «Фирмы Флоридан». Также надзорное ведомство обнаружило, что специалисты по поиску тендеров «Фирмы Флоридан» работали и в двух других обвиняемых организациях. Кроме этого, единственный акционер «Фирмы Флоридан» является матерью учредителя «Воскресенья».

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