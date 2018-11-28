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28.11.18 / 21:36 Новости / Россия и мир / Экономика

10 млрд на алюминий, «Аэрофлот» и снова евробонды. Итоги среды

«Аэрофлот» увеличил топливные сборы. Facebook введет для российских пользователей НДС в 20% на рекламу. Правительство выделит 10 млрд рублей на закупки алюминия у Дерипаски, а британские инвесторы скупили 55% евробондов Минфина РФ.

Коллаж АБН

«Аэрофлот» увеличил топливные сборы второй раз за год. На «эконом» и «комфорт» классы сбор увеличился на 200 рублей, а на «бизнес» — на 400.

Правительство выделит 10 млрд рублей на закупки и хранение алюминия в объеме до 50 тыс. т. На фоне этого акции «Русала» на бирже подорожали.

Facebook введет для российских пользователей НДС в 20% на рекламу. В компании добавили, что не предоставляют комментарии и посоветовали обратиться в налоговые органы России.

 Британские инвесторы скупили 55% евробондов в евро российского Минфина. Российские инвесторы купили 24% евробондов, европейские — 18% евробондов, еще около 3% — американские инвесторы.

 

 

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