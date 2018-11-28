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28.11.18 / 20:50 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Новая станция метро «Зоопарк» появится на пересечении Шуваловского и Комендантского в Петербурге

Станция станет пересадочной с "Шуваловским проспектом"

Фото из аккаунта метрополитена Петербурга в Instagram

Новую станцию метро «Зоопарк» в Петербурге предварительно планируют построить на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов. Об этом стало известно в среду из распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре, опубликованного на сайте Смольного.

Проект планировки для строительства «Зоопарка» должен быть подготовлен к 20 ноября 2019 года. Новая станция метро на Невско-Василеостровской линии станет следующей после «Беговой» и пересадочной со станцией «Шуваловский проспект».

Согласно документу, подземный тоннель от станции «Беговой» построят под улицей Оптиков, Богатырским проспектом и Камышовой улицей, а вестибюль станции расположится на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов.

Добавим, КГА принимает предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки до 20 февраля следующего года. Подавать документы могут как юридические, так и физические лица. В феврале прошлого года комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга предложил перенести вестибюли трех будущих станций. В том числе вестибюль «Зоопарка», который изначально планировали построить на пересечении Планерной улицы и Шуваловского проспекта.

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