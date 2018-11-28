В Петербурге повысили минимальную зарплату На тысячу рублей

В Петербурге подписали соглашение о повышении минимальной заработной платы на 1 тыс. рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Смольного.

Соглашение об увеличении МРОТ более чем на 6% вступит в силу со следующего года. Минимальная зарплата составит 18 тыс. рублей. А тарифная ставка работника первого разряда составит от 13,5 тыс. рублей. При этом петербургская зарплата превышает федеральный минимум почти в 1,6 раза. А также прожиточный минимум в городе в 1,5 раза.

Врио губернатора Александр Беглов отметил, что повысить МРОТ удалось за счет поправок ко второму чтению бюджета на следующий год. Он подчеркнул, что власти сделали все возможное для улучшения качества жизни в городе в следующем году. Градоначальник добавил, что нужно финансировать инновационные проекты и повышать производительность труда за счет создания высокотехнологичных рабочих мест. Региональное соглашение на «Экспофоруме» подписали три стороны: Беглов от лица городского правительства, президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Александр Турчак и председатель Ленинградской Федерации профсоюзов Владимир Дербин.

Отметим, МРОТ Петербурга занимает второе место среди показателей всей страны. На первом месте минимум Москвы. Там он составляет 18781 рубль.