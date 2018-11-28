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28.11.18 / 15:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Правительство Петербурга будет развивать городскую ИТ-индустрию вместе с «Руссофтом»

И внедрять технологии "Умного города"

фото: digitalr.ru

Правительство Петербурга и компания «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничество в развитии городской ИТ-индустрии. Об этом в среду сообщили в Смольном.

Соглашение подписали врио губернатора Александр Беглов и президент «Руссофта» Валентин Макаров на XI Петербургском международном инновационном форуме. Беглов подчеркнул, что внедрение передовых технологий в городское хозяйство позволит уменьшить затраты на обслуживание и развивать все больше прогрессивных направлений.

Согласно подписанному документу, стороны будут совместно реализовывать проекты по внедрению технологий «Умного города», а также подготавливать специалистов для ИТ-индустрии и создавать условия для развития индустрии в целом. Кроме этого, компания будет помогать городу в продвижении услуг и продуктов петербургских цифровых компаний на всероссийском и международном рынке.

Отметим, «Руссофт» — это некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения. В России компания занимает одни из лидирующих позиций в своей сфере. На международном ИТ-рынке «Руссофт» также ведет активную маркетинговую деятельность.

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