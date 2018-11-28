На базе «Роснефти» в Ленобласти проходят антитеррористические учения Движение в районе затруднено

В районе нефтебазы ОАО «НК Роснефть» в п.г.т. им. Морозова Всеволожского района Ленинградской области проводятся плановые антитеррористические учения. Об этом в среду сообщили в правительстве Ленобласти.

Власти предупреждают, что в связи с этим в районе учений возможны временные ограничения движения как транспорта, так и граждан. О завершении мероприятий сообщат дополнительно.

Добавим, весной антитеррористические учения прошли в Петербурге. Силовики отрабатывали действия на территории порта «Морской вокзал» на Васильевском острове. Учения начались рано утром, а оцепление в районе учений сняли к обеду.