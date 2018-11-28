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28.11.18 / 14:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов: Возможные санкции на госдолг России будут малоприятны и для инвесторов

А рубль не зависит от нефти

Фото АБН

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что возможные санкции на госдолг России будут малоприятны как для страны, так и для инвесторов. Соответствующее заявление он сделал в среду.

Речь идет об инвесторах, которые участвуют в покупке долга, передает «Прайм» слова министра. Он отметил, что ведомство не видит серьезных рисков в случае санкций на российский государственный долг. Минфин будет рассчитывать на внутренних инвесторов, при потере иностранных. При этом, уход зарубежных инвесторов из госдолга будет сопровождаться повышением стоимости заимствований, уточнил Силуанов.

Кроме этого, министр заявил, что курс рубля «уже практически не зависит от изменений цен на нефть». Силуанов считает, что профицит бюджета России создает буфер на пути давления санкций на страну.

Отметим, бюджет России на текущий год будет профицитным. Согласно принятым поправкам, профицит составит 2,1% ВВП. На следующий три года также принят профицитный бюджет.

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