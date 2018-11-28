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28.11.18 / 11:12 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный получит право сносить здания ради концессионеров

И давать землю на льготных условиях

Фото: vk.com/voopiik_spb

Законодательное Собрание проголосовало за законопроект, который среди прочего позволяет сносить нежилые дома ради нужд концессионеров. Документ, который дает Смольному новые полномочия в сфере ГЧП, парламентарии рассмотрели в среду.

Кроме указанной нормы, законопроект устанавливает порядок передачи земельных участков и имущества концессионерам. Также он устанавливает ставку аренды земельных участков в 1,5%.

Законопроект вызвал критику оппозиционеров, особенно пункт о сносе домов. «Все ограничения, связанные с уничтожением объектом, имеющих культурное значение, сохраняются», — заверил Оксану Дмитриеву («Партия роста») представитель губернатора в парламенте Юрий Шестериков. Сама Дмитриева с трибуны сказала, что правительство, видимо, «готовится к году свиньи», потому что последние законодательные инициативы «подкладывают свинью» врио губернатора.

Проект закона разработал городской комитет по инвестициям. «Видим сокола по полету», — сказал Борис Вишневский (Яблоко»). Он заявил, что «давно не видел более наглого закона». Основная претензия «яблочника» состоит в том, что законопроект отдает практически все полномочия в сфере земельного регулирования ГЧП правительству города.

Отметим, оппозиция традиционно критикует практически все проекты ГЧП, которые реализует или планирует реализовать Смольный. Наиболее резонансный — «Западный скоростной диаметр». Ежегодно город платит концессионеру «компенсацию» за недополученную прибыль, что Смольный обосновывает условиями контракта. При этом сам текст соглашения оппозиция не видела: власти не дают его, при этом ссылаются на коммерческую тайну.

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