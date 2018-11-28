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28.11.18 / 10:31 Новости / Петербург и Ленобласть

У поселка Мга на трассе А-120 в Ленобласти запустили новый путепровод

Проезд по старой дороге будет закрыт

ремонт дорог

Фото АБН

Накануне на 132 км трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в районе поселка Мга в Ленобласти запустили движение по новому путепроводу. Об этом сообщили в ФКУ УПРДОР «Северо-Запад».

Пока движение будет организовано по временной схеме, поскольку дорожники продолжают работы по обустройству путепровода. В частности, необходимо установить шумозащитные экраны, освещение и барьеры. Отмечается, что по новому путепроводу смогут проезжать и большегрузы.

Согласно проектной документации, существующий путепровод будет демонтирован, а затем построен съезд в поселок Мга. Однако эти работы можно будет выполнить только после перепуска транспортных потоков на новую трассу, уточнили в ФКУ УПРДОР «Северо-Запад».

Добавим, в сентябре трасса А-120 в Ленобласти стала федеральной собственностью. В правительстве региона сообщили, что это поспособствует возможному соединению Северного и Южного полуколец. Таким образом, в будущем вокруг Петербурга можно будет создать еще одну кольцевую автодорогу.

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