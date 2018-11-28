В ТЦ «Мега Дыбенко» частично пропало электричество Причина неизвестра

В ТЦ «Мега Дыбенко» частично пропало электричество. Об этом в среду сообщили очевидцы.

Telegram-канал «Мегаполис» опубликовал фотографии торгового центра. На них видно, что часть освещения в здании отсутствует. В настоящий момент подробностей нет.

Отметим, в апреле на фуд-корте ТЦ «Мега Дыбенко» произошло задымление. Всех людей из здания эвакуировали. На место приезжали несколько пожарных расчетов, но затем уехали. Позже магазин возобновил работу в нормальном режиме.