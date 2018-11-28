Костин: ВТБ в ближайшие три года не собирается покупать Альфа-банк У ВТБ нет для этого "ни капитала, ни аппетитов"

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ не собирается в ближайшие три года покупать «Альфа-банк». Об этом он рассказал журналистам в среду.

Как передает banki.ru,на такую крупную покупку у банка нет «ни капитала, ни аппетитов». По словам Костина, у «Альфа-банка» есть своя ниша и деловая культура, из-за которой консолидировать ее с ВТБ было бы сложно. Он опроверг «слухи на ровном месте», которые, по его мнению, появились из-за назначения члена правления ВТБ Владимира Верхошинского главным управляющим директором Альфа-банка.

Отметим, Владимир Верхошинский назначен главным управляющим «Альфа-банка» с 1 августа текущего года. Также в конце сентября в компании сменился председатель совета директоров. Им стал Петр Авен. Ранее эту должность занимал Петр Шмид.