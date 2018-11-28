«ВТБ Капитал» продал долю в сети фитнес-клубов World Class Сумму сделки не называют

Банк «ВТБ Капитал» продал свою долю акций в сети фитнес-клубов World ClassОб этом сообщили представители структур покупателя и продавца, пишут в среду «Ведомости».

Покупателем 22,5% Russian Fitness Group, которая владеет фитнес-клубами World Class, стали Российский фонд прямых инвестиций и арабский фонд Mubadala. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают, но в ВТБ отметили, что для подразделения «Капитал» сделка была успешной.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценили пакет ВТБ в 2,2 млрд рублей. Весь бизнес Russian Fitness Group – в 10 млрд рублей.

Напомним, «ВТБ Капитал» приобрел 22,5% Russian Fitness Group в 2014 году за $19,3 млн. Компания была создана в 2007 году после слияния World Class и компании R-Fitness (сеть MaxiSport).

Основным владельцем пакета Russian Fitness Group является основательница сети World Class Ольга Слуцкер с пакетом в 32,6%. Еще 20% принадлежат основателю сети MaxiSport Максиму Игнатьеву. Оставшиеся 24,9% находятся во владении банка Goldman Sachs. Выручка управляющей фитнес-клубами сети компании «Спорт форум» в 2017 году составила 8 млрд рублей, чистая прибыль – 456,6 млн рублей. В настоящий момент у сети работает 40 собственных и 46 франчайзинговых центров в 34 городах в шести странах мира.