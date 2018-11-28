ЗакС наградил Полтавченко за особый вклад в развитие Петербурга Вопреки слухам о конфликте спикера и экс-губернатора

Законодательное Собрание Петербурга проголосовало за награждение экс-губернатора Георгия Полтавченко за особый вклад в развитие города. Документ парламентарии рассмотрели в среду.

Вместе с Полтавченко награду также получит гендиректор порта «Высоцкий» Вадим Павлов, ректор Балтийской академии туризма и предпринимательства Тамара Власова и другие. Также в среду депутаты утвердили список награждаемых за безупречную службу Петербургу, а также почетными грамотами.

Георгий Полтавченко ушел с поста губернатора в начале октября этого года. При этом до этого он несколько раз не исключал, что будет баллотироваться на третий срок в 2019 году. Между тем, второй срок губернаторства Полтавченко прошел на фоне слухов о его конфликте с председателем Законодательного Собрания Вячеславом Макаровым. Сам спикер публично всегда положительно отзывался о бывшем градоначальнике.