Беглов поручил провести массовый аудит обязательств Петербурга в I квартале 2019 года С привлечением экспертов

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил провести массовый аудит обязательств Петербурга, в том числе по созданию объектов социальной инфраструктуры. Такие поручения он дал в четверг на заседании правительства Петербурга.

«Организовать учет и выверку всех принятых городом обязательств, включая обязательства по созданию объектов социальной инфраструктуры, которые необходимы в связи с ожидаемым вводом жилья в 2019-2024 годах, а также уже накопленным дефицитом», — сказал Беглов. Поручение дано экономическому блоку Смольного, доклад нужно подготовить в I квартале 2019 года. Еще одно поручение этому блоку – подготовить предложения по механизму урегулирования задолженности по объектам социнфраструктуры до 1 марта 2019 года. В этом аудите также должен принять участие строительный блок. При этом вице-губернатор Игорь Албин попросил, чтобы инвентаризация объектов соцсоревнования прошла до 1 января 2019 года.

Еще одну просьбу врио губернатора адресовала депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева. Она попросила провести аудит остатков на счетах Петербурга за 2014-2016 годы, так как, по ее данным, эти остатки переносились на следующий год не в полной мере. На эти средства, в частности, покупались ОФЗ.

До 15 февраля должен быть проведен аудит адресных инвестиционных программ, закупок, а также аудит качества проектной документации. Беглов попросил правительство подготовить прогноз относительно собираемости налогов: налога на прибыль организаций, НДФЛ и акцизов. Все аудиты необходимо провести с привлечением независимых экспертов.

Беглов обратил внимание на необходимость провести инвентаризацию деятельности всех учреждений, подведомственных городским органам власти. «Почти каждый комитет имеет такие структуры, что крайне нерационально. Это влечет огромные бюджетные расходы», — подчеркнул Александр Беглов. Он также сказал, что нужно обеспечить уровень заработной платы бюджетникам в соответствии с «майскими» указами.

Напомним, также на заседании Смольного Беглов много говорил о том, что у Петербурга должен быть «бюджет развития». По словам врио губернатора, с 2018 годом власти в Петербурге справились плохо. После Нового года Смольный начнет подготовку к составлению бюджета на 2020 год, который Беглов хочет видеть как раз таким «бюджетом развития».