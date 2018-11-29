Московская биржа закрылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2398,56; РТС - 1141,30

Московская биржа в четверг закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,73% до 2398,56 пунктов. Индекс РТС увеличился на 2,50% и составил 1141,30 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что индекс Мосбиржи в четверг все-таки пробил 2400 пунктов, хотя такой бурный позитив смотрится сейчас несколько странным. Во-первых, отстают акции нефтяников, которые рвались вверх накануне. Во-вторых, внутренних импульсов для продолжения покупок почти нет, а внешние могут меняться слишком быстро. Рублевый индикатор в конце недели способен консолидироваться в области 2365-2410 пунктов, индекс РТС – в коридоре 1125-1149 пунктов. Однако для последнего диапазон 1110-1135 пунктов смотрится наиболее комфортным, считает аналитик.

После того, как руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл накануне развернул доллар США, рубль понесся вскачь. К вечеру четверга пара доллар/рубль падает почти на 1% и стоит 66,33 рублей. По мнению Бодровой, на фоне слабой нефти это выглядит избыточным колебанием. Вот эта «оторванность» от нефти обращает на себя внимание: рублевая стоимость барреля составляет 3955 рублей, что является минимумом более чем за восемь месяцев. В отношении черного золота рубль явно переоценен, поэтому, как только на рынке иссякнут локальные эмоции, доллар вернется несколько выше.