Чистая прибыль «Аэрофлота» за девять месяцев упала на 17,2% год к году Но выросла за III квартал

Чистая прибыль «Аэрофлота» за девять месяцев текущего года по МСФО упала на 17,2% год к году. Об этом организация сообщила в четверг.

Размер чистой прибыли составил 22,49 млрд рублей. Также уменьшилась EBITDA авиакомпании. Она снизилась на 11,5% год к году до 47,5 млрд рублей. Выручка организации выросла на 15,2% и составила 466 млрд рублей.

При этом, чистая прибыль «Аэрофлота» за III квартал текущего года выросла на 14,2% год к году. Она составила 27,7 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 7% год к году до 40,6 млрд рублей. Общая выручка за квартал стала больше на 18% год к году и составила 200,5 млрд рублей.

Напомним, накануне стало известно об увеличении топливного сбора «Аэрофлотом». Размер сбора вырос с 27 ноября. Для классов «эконом» и «комфорт» — на 200 рублей, для класса «бизнес» — на 400 рублей. Ранее компания уже увеличивала топливный сбор в июле текущего года.