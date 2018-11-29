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29.11.18 / 20:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль «Аэрофлота» за девять месяцев упала на 17,2% год к году

Но выросла за III квартал

аэрофлот самолетЧистая прибыль «Аэрофлота» за девять месяцев текущего года по МСФО упала на 17,2% год к году. Об этом организация сообщила в четверг.

Размер чистой прибыли составил 22,49 млрд рублей. Также уменьшилась EBITDA авиакомпании. Она снизилась на 11,5% год к году до 47,5 млрд рублей. Выручка организации выросла на 15,2% и составила 466 млрд рублей.

При этом, чистая прибыль «Аэрофлота» за III квартал текущего года выросла на 14,2% год к году. Она составила 27,7 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 7% год к году до 40,6 млрд рублей. Общая выручка за квартал стала больше на 18% год к году и составила 200,5 млрд рублей.

Напомним, накануне стало известно об увеличении топливного сбора «Аэрофлотом». Размер сбора вырос с 27 ноября. Для классов «эконом» и «комфорт» — на 200 рублей, для класса «бизнес» — на 400 рублей. Ранее компания уже увеличивала топливный сбор в июле текущего года.

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