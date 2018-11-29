Основатель АФК «Системы» Евтушенков передал часть своих акций сыну

Основатель и председатель совета директоров АФК «Системы» Владимир Евтушенков передал часть своих ценных бумаг сыну и заместителю – Феликсу Евтушенкову. Об этом в организации сообщили в четверг.
Размер переданного пакета составил 2,5%. Доля Владимира Евтушенкова сократилась до 59,2030%, а доля Феликса Евтушенкова выросла до 5,1817%.
Отметим, накануне Евтушенков-старший сообщил о намерении «Системы» продать пакет акций «Детского мира». Он уточнил, что сделку могут закрыть до конца года. Евтушенков не назвал потенциального покупателя. СМИ сообщили, что им может быть ГК «Сафмар».
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