Основатель АФК «Системы» Евтушенков передал часть своих акций сыну Переданная доля – 2,5%

Основатель и председатель совета директоров АФК «Системы» Владимир Евтушенков передал часть своих ценных бумаг сыну и заместителю – Феликсу Евтушенкову. Об этом в организации сообщили в четверг.

Размер переданного пакета составил 2,5%. Доля Владимира Евтушенкова сократилась до 59,2030%, а доля Феликса Евтушенкова выросла до 5,1817%.

Отметим, накануне Евтушенков-старший сообщил о намерении «Системы» продать пакет акций «Детского мира». Он уточнил, что сделку могут закрыть до конца года. Евтушенков не назвал потенциального покупателя. СМИ сообщили, что им может быть ГК «Сафмар».