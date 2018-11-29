Смольной установил график работы ночного транспорта в Петербурге На 2019 год

Комитет по транспорту утвердил график и маршруты движения ночного транспорта в Петербурге в 2019 году. Соответствующее распоряжение было опубликовано накануне на сайте комитета.

Согласно документу, в праздничные дни метро будет работать с часу ночи до пяти утра с интервалами отправления по отдельному графику. Речь идет о 1 и 7 января, Пасхе, 2 и 10 мая, Ночи музеев, Дне города и «Алых парусах». Также с 30 апреля по 15 ноября следующего года между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная» пятой линии возобновит движение поезд-челнок. Он будет ездить по выходным и праздничным дням с часу до трех ночи с интервалом в 20 минут.

В те же праздничные дни с 12 ночи до шести часов утра будут ездить автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 с интервалом в 30 минут. Кроме этого, с учетом графика развода мостов будет организовано движение автобусов в выходные и праздники по пяти маршрутам с 12 часов ночи до шести утра с интервалом в полчаса на период с 30 апреля по 15 ноября. Также по этим праздникам с 12 ночи до шести утра по маршруту №37 будут курсировать троллейбусы.

Отметим, комитет также распорядился проинформировать горожан о режиме работы ночного транспорта. Стоимость проезда по ночам будет такой же, как и в дневное время.