Трамп не хочет видеть Путина, а цена на нефть скачет. Итоги четверга

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным. Источники СМИ сообщили, что в новый список бизнес-омбудсмена России Бориса Титова вошли девять человек. Renault-Nissan-Mitsubishi и «АвтоВАЗ» планируют заключить специнвестконтракт, а «Магнит» решил открыть 2 тыс. магазинов в отделениях «Почты России». В этом время, стоимость нефти на фоне различных новостей в четверг то росла, то падала.

В новый список бизнес-омбудсмена попали девять человек. Всего в работе находятся обращения от 50 предпринимателей.

«АвтоВАЗ» и Renault-Nissan-Mitsubishi хотят заключить специнвестконтракт. Также заявку подали BMW и «Автотор».

Стоимость нефти начала расти после сообщения о сокращении добычи нефти в России. Днем в четверг стоимость нефти Brent просела до $57,8 за баррель, а к вечеру поднялась до $59,17 за баррель.

Трамп отменил предстоящую встречу с Путиным. Причиной стал конфликт в Керченском проливе.

Минэнерго сообщило о восстановлении уровня прибыльности АЗС. В ведомстве заявили, что «ситуация стабилизировалась».

«Магнит» откроет магазины в 2 тыс. отделениях «Почты России» в 2019 году. Стороны признали успешным пилотный проект.