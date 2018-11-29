Ледовое шоу «Щелкунчик» бесплатно посмотрят более 200 тыс. петербургских школьников Это будут премьерные показы

Новогоднее ледовое шоу «Щелкунчик» в Ледовом дворце посмотрят более 200 тыс. петербургских школьников. Об этом в четверг на заседании правительства объявил глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, а само шоу представила фигуристка Татьяна Навка.

Школы отправят на ледовое шоу учеников 1-4 классов, рассказал Сухенко. Он подчеркнул, что для школьники попадут на премьерные показы.

Всего в рамках новогодней программы будет показано 24 представления в течение шести дней. Постановкой «Щелкунчика» на льду занимаются олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Елена Бережная и Петр Чернышев.

Всего в представлении будет задействовано более 100 фигуристов. В шоу смогут принять участие и зрители, пообещала Навка на заседании Смольного. В зале Ледового также будут предусмотрены места для зрителей с ограниченными возможностями.

Напомним, всего в Петербурге с начала декабря до конца января пройдет более 250 новогодних мероприятий. В новогоднюю ночь петербуржцы смогут увидеть три программы – у Гостиного двора, на Дворцовой площади и на Малой Конюшенной улице. Мероприятия начнутся в 23:00 и закончатся в 4:00. Салют над Петропавловской крепостью запустят в 3:00 ночи.