С 13 по 16 декабря в Artplay в Петербурге пройдет новогодний книжный салон Запланировано более 100 мероприятий

С 13 по 16 декабря в центре Artplay в Петербурге пройдет новогодний книжный салон. Об этом в четверг на заседании правительства Петербурга рассказал глава комитета по печати Сергей Серезлеев.

Серезлеев рассказал, что во время XIII Международного книжного салона комитет провел опрос среди пришедших на книжную ярмарку петербуржцев. И 80% из них высказались за проведение новогоднего книжного салона.

В программе уже запланировано более 100 мероприятий – это встречи с писателями, литературные и поэтические вечера, а также театральные постановки в связи с приближающимся Годом театра в 2019 году. В числе участников уже назвали писателя Евгения Водолазкина. Среди подтвердивших участие издательств – «Эксмо», Ad Marginem, а также детские издательства «Клевер» и «Белая ворона». Смольный уже получил согласие на участие 50 издательств, сказал Серезлеев.

Напомним, книжный салон в Петербурге традиционно проходит в конце мая в Михайловском манеже на Манежной площади. В этом году в нем приняли участие 255 издательств. Количество гостей салона превышает 250 тыс. человек.